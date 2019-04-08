بالصور.. خادم الحرمين يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الشورى

استمعوا إلى توجيهاته في قصر اليمامة بالرياض..
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقصر اليمامة في الرياض اليوم الاثنين، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وأعضاء وعضوات المجلس.
وفي بداية الاستقبال تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، كما استمع الجميع -خلال الاستقبال- إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وحضر الاستقبال، الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري، والأمير محمد بن سعود بن خالد، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري.
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