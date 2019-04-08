«العمل» تودع 2 مليار ريال في حسابات مستفيدي المعاش والبرامج المساندة

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات، بقيمة 2 مليار ريال.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك: إن المبالغ المودعة تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزءٍ من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأضاف المبارك، أنّ إجمالي المبالغ المصروفة بلغت 2,011,721,989 ريال، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت1,382,528,371 ريال، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191,384,508 ريال، بينما تم صرف 101,409,110 ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 336,400,000 ريال بدل غلاء معيشة.

وأشار وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إلى أنه تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.