توجيهات للمعلمين حول «أسبوع ما قبل الاختبارات».. ومصادر توضِّح لـ«عاجل»

أكّدت مصادر لـ«عاجل» اليوم الاثنين، أنَّ وزارة التعليم شددت على المعلمين والمعلمات بالابتعاد عن اَي رسائل لفظية قد يفهم منها الطلاب والطالبات التساهل في الغياب.

وأضافت المصادر أنَّ «التعليم» أكدت أيضًا على توجيه رسائل تعمّق أهمية الانضباط، وعدم ضم الفصول ذات الأعداد القليلة للحضور في فصل واحد، مهما كانت الأسباب؛ تلافيًا للرسالة السلبية التي يحملها هذا الإجراء، وذلك لتحقيق الانضباط المدرسي والحضور بالأيام التي تسبق الاختبارات.

كما شددت الوزارة على متابعة استمرار المعلمين والمعلمات في تنفيذ خططهم بشكل يومي وفاعل، وتفعيل الإشراف اليومي والمناوبة قبل الدوام وبعده وأثناء أوقات الفسح، واستمرار تشغيل المقصف المدرسي بما في ذلك أيام الاختبارات لتوفير ما يحتاجه الطلبة.

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وشددت «التعليم» على قادة وقائدات المدارس- خلال أسبوع الانضباط- لإعطائهم العناية الشخصية من قبلهم، علمًا بأنه سيكون هناك زيارات ميدانية للقيادات التربوية، للوقوف على سير الانضباط.

وكانت مصادر قد كشفت لـ«عاجل»، اليوم، عن صدور تعميم من «تعليم جدة»، لجميع المكاتب والمدارس الحكومية ورياض الأطفال داخل محافظة جدة، بشأن تمكين ديوان المراقبة من فحص ومراجعة الميزانيات

وأوضحت المصادر، أنَّ التعميم جاء فيه: أنه إشارة إلى خطاب مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة رقم (٥٤٧٥)، والمتضمن تمكين ديوان المراقبة العامة من ممارسة الاختصاصات المحددة بنظامه، وعليه يجب تسهيل مهمة المراقبين المحددين في خطاب مدير عام فرع المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة المكلف، والمرفق نسخة منه، بمهمة فحص ومراجعة الميزانيات التشغيلية لعددٍ من المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة جدة (بنين/ بنات).

ويأتي ذلك إنفاذًا للمادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٩) والقاضي بالتأكيد على الجهات الحكومية بتنفيذ مقتضى الأمر السامي الكريم رقم ( ٣٥٩٥) منه بتمكين ديوان المراقبة من ممارسة الاختصاصات المحددة بنظامه.