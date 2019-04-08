السعودية اليوم / أمير الجوف يستهل زيارته لمحافظة طبرجل بافتتاح مركز الاحتفالات ومبادرة أنسنة المدن



طبرجل 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

استهل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف زيارته التفقدية لمحافظة طبرجل اليوم، بتدشين مركز الاحتفالات بالمحافظة الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 40.000م2 ويحتوي على مركز احتفالات وصالة ومسرح ومكتبة، كما يحتوي المشروع على مسطحات خضراء ومواقف سيارات، ومجسم ساعة الحرم المكي بارتفاع 40م.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المشروع محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي، ورئيس بلدية طبرجل المهندس ناصر بن عبدالله الوطبان الذي قدم لسمو أمير المنطقة شرحاً وافياً عن المشروع .

كما دشن سمو أمير منطقة الجوف مشروع مبادرة أنسنة المدن الذي يقع على الطريق الدولي بمساحة إجمالية تبلغ 99.000م2 ويشتمل على حديقة نموذجية تحتوي على عدد من النوافير ومسطحات خضراء ومنطقة لعب للأطفال، إلى جانب منطقة ملاعب ويتوسط المشروع ساحات احتفالات.

حضر التدشين عدد من مديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكرين.

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16:51ت م

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