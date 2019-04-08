السعودية اليوم / تعليم نجران ينظم لقاء تطويرياً لأمينات مراكز التعلم بمدارس المنطقة



نجران 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 أبريل 2019 م واس

نظمت الإدارة للتعليم بنجران اليوم، لقاءً تطويرياً تحت شعار مهارات تطويرية لأمينات مراكز مصادر التعلم، بحضور مساعدة مدير إدارة التجهيزات المدرسية مريم الفيفي وعدد من المشرفات التربويات، وذلك بمقر الابتدائية الخامسة بنجران.

واستهدف اللقاء التطويري 15 مشاركة من أمينات مراكز مصادر التعلم بمدارس المنطقة لإكسابهن المهارات والخبرات اللازمة لإدارة مراكز مصادر التعلم، وتعريفهن بالأساليب الحديثة في التصميم التعليمي وتنفيذه وتقويمه وتنمية المهارات في تكوين البيئة الجاذبة والمتجددة التي تتوفر فيها المعلومات المادية والبشرية مما يسهم في جذب المتعلم نحو التعلم لتجعله أكثر فعالية.

وتضمن اللقاء محاور التطوير الذاتي والمسؤوليات والقيم والمهام واستعراض المواقع الإلكترونية الوزارية والمؤسسية مثل مجتمع معلمي مايكروسوفت وشبكة الموارد المفتوحة شمس والمبادرات التعليمية المرخصة، وتم عرض منجزات وأعمال للطالبات منها برامج الرسوم الكرتونية وبرامج المونتاج التعليمي وبرامج القصص المصورة وعرض لمجموعة من الطالبات والتحدث باللغة الإنجليزية عن مشروعهن لهذا العام.

// انتهى //

16:40ت م

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