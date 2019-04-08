السعودية اليوم / أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يستقبل مدير السعودية اليوم معهد الإدارة العامة



جدة 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 أبريل 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان ، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، في مقر الإمارة بجدة ، مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني.

وجرى خلال اللقاء ، استعراض سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارة والمعهد لتقديم دورات تدريبية لمنسوبي الإمارة بمختلف مستوياتهم العلمية والوظيفية ، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين في المنطقة.

كما استمع سموه إلى إيجاز عن الخدمات التي يقدمها معهد الإدارة في مجالات التدريب والاستشارات وغيرها ، إلى جانب شرح عن خطط المعهد المستقبلية المزمع تنفيذها في المنطقة ومحافظاتها.

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16:38ت م

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