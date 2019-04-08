السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان يطّلع على الخطط المستقبلية لفك الاختناقات المرورية بمحافظة جدة



جدة 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، على الخطط المستقبلية لفك الاختناقات المرورية بمحافظة جدة، إلى جانب الحلول العاجلة والدائمة لتطوير طريق الملك عبدالعزيز، الذي يربط شمال المحافظة بجنوبها.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماعًا, بحضور أمين جدة صالح التركي، ومدير مرور المحافظة العميد سلمان الجميعي.

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16:36ت م

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