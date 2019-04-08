السعودية اليوم / محكمة عراقية تصدر حكمًا بالإعدام على إرهابي أدين بجريمة قتل ثلاثة أساتذة عراقيين



بغداد 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

أصدرت محكمة عراقية اليوم حكمًا بالإعدام على إرهابي أدين بجريمة قتل ثلاثة أساتذة يعملون في إحدى الجامعات العراقية.

وأفاد مجلس القضاء العراقي الأعلى في بيان صحفي اليوم بأن الهيئة الثانية في محكمة جنايات ديالى نظرت في قضية الإرهابي المذكور الذي اعترف بقتله الأشخاص الثلاثة وإصابة رابع بجروح "جميعهم أساتذة في جامعة ديالى", في هجوم مسلح قاده مع مسلحين آخرين ينتمون إلى تنظيمات إرهابية استهدفهم في قرية ابن خلدون التابعة لمنطقة بني سعد.

وبين المجلس أن الحكم على المدان جاء استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

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16:36ت م

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