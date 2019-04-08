السعودية اليوم / عميد كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز يدشن غرفة الرضاعة الطبيعية بالمستشفى الجامعي



جدة 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 أبريل 2019 م واس

دشن عميد كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمود بن شاهين الأحول اليوم, غرفة الرضاعة الطبيعية بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي , بحضور وكيل كلية الطب ومدير المستشفى الجامعي الدكتور عمرو الحبشي, ورئيس وحدة قسم خدمة المجتمع بكلية الطب والمستشفى الجامعي الدكتور بكر الحسيني.

وأوضح عميد كلية الطب أن جامعة الملك عبدالعزيز تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وفق رؤية المملكة 2030, مما يؤكد سعي الجامعة العمل على إنجاح هذه المشاريع التي تدعم الصحة العامة على مستوى مناطق المملكة، بدء بتطبيق مشروع غرفة الرضاعة الطبيعية بالمستشفى الجامعي والانتقال به إلى الأسواق العامة والمطار في محافظة جدة بتوجيه ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وسمو نائبه.

وأشار الدكتور الأحول إلى أن مشروع غرفة الرضاعة الطبيعية التي تم تدشينه اليوم بالمستشفى الجامعي, يعد من المشاريع الصحية التي تخدم صحة المجتمع لدى الأمهات والأطفال بمتابعة من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي, الذي أكد أن الجامعة ستنشئ مركزا لتعزيز الصحة العامة تخدم صحة المجتمع, لافتا إلى أن مشروع الرضاعة الطبيعية إذا تم اعتماده من إمارة منطقة مكة المكرمة، سوف يطبق في مرحلته الأولى في أسواق حي الجامعة, الذي تبنته جامعة الملك عبدالعزيز كحي نموذجي صحيا في مشروعاتها الهادفة إلى تعزيز الصحة العامة, ويطبق تباعا ليشمل جميع الأسواق العامة في محافظة جدة ومطار الملك عبدالعزيز, مؤملاً أن يتم الاستفادة من مشروع الرضاعة الطبيعية في جميع مناطق ومحافظات المملكة بشكل عام ليشمل الأماكن العامة والأسواق والمطارات.

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16:27ت م

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