السعودية اليوم / تعليم ينبع يحتفي باليوم العالمي للصحة



ينبع 03شعبان 1440هـ الموافق 08أبريل 2019م واس

رعى مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي اليوم في قاعة ريتاج، الحفل الختامي للأنشطة الصحية والمعرض المصاحب والذي أقامه قسم الشؤون الصحية المدرسية بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة وذلك بحضور مساعدي مدير التعليم عبدالعزيز القرافي وأديبة الفايدي وعدد من القيادات التربوية.

وقام مدير التعليم فور وصوله بقص شريط المعرض المصاحب وتجول في أقسامه التي اشتملت على عدة أركان تناولت التربية الصحية والبيئة المدرسية والرياضة والترفيه والتغذية وسلامة الأغذية والصحة النفسية والمشاركة المجتمعية، وأبدى العقيبي إعجابه بمحتويات المعرض مؤكدًا على بناء و تعزيز صحة المجتمع المدرسي والبيئة المدرسية والارتقاء بالوعي الصحي وغرس أنماط السلوك الصحي السليم بين طلبة المدارس وسائر أفراد المجتمع، مقدمًا شكره لقسم الشؤون الصحية المدرسية و المدارس المشاركة على جهودهم المبذولة في تجهيز المعرض وإخراجه.

ثم بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بكلمة لمساعدة الشؤون التعليمية أوضحت فيها أن الهدف من إقامة المعرض والفعاليات المصاحبة للصحة المدرسية هو الوقوف على درجة الجودة في الخدمات والبرامج المقدمة في المدارس والتي تشمل جميع البرامج على مدار الفصل الدراسي، مثمنة دعم مدير التعليم والجهود المقدمة من قسم الشؤون الصحية المدرسية وقائدات المدارس وكل من ساهم وبذل وأعطى من أجل الصحة المدرسية.

تلآها كلمة لمساعد الشؤون المدرسية أشاد فيها بالجهد الكبير الذي تبذلهُ الشؤون الصحية بإدارة التعليم بمحافظة ينبع ومدارسها لتعزيز صحة المجتمع المدرسي والبيئة المدرسية والمساهمة في الارتقاء بالصحة العامة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وأضاف أن المعرض يحكي شيئا من هذه الجهود الكبيرة والبناءة في تقديم الخدمات الوقائية للمجتمع المدرسي وتعزيز أنماط السلوك الصحي السليم ونشر التوعية الصحية بأهمية الوقاية وتطبيق إجراءات الصحة العامة بالتنسيق مع مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ثم توالت فقرات الحفل والتي تضمنت عرضًا مرئيًا لمنجزات قسم الشؤون الصحية المدرسية للعام الحالي اشتمل على البرامج والمبادرات العامة والمناسبات الصحية المدرسية ونسب تنفيذها وعرض الشراكات الداخلية والخارجية.

وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين و المشاركات من القطاع الصحي والمدارس المشاركة.

// انتهى //

16:26ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.