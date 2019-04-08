السعودية اليوم / أمانة الشرقية تشارك في فعاليات الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية



الدمام 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

شاركت أمانة المنطقة الشرقية في فعاليات الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية، الذي نظمته جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اليوم, برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية, وذلك في فندق الشيراتون بالدمام.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، في كلمته أن الملتقى يحتل موقعاَ متقدماً في أجندة المعنيين والمهتمين بهذا المجال للتجمع ومعرفة آخر ما توصلت اليه التكنلوجيا في هذا العلم الحيوي الهام.

وأضاف أن نظم المعلومات الجغرافية أصبحت من أهم متطلبات هذه المرحلة للتوجه نحو برنامج التحول الوطني 2020 الذي ينبثق منه رؤية المملكة 2030 وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة كافة، مشيرًا إلى أن تفعيل دور نظم المعلومات الجغرافية في القطاعات الاقتصادية والتنموية تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم, وصولًا الي مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

وأشار المهندس الجبير أن المعلومات الجغرافية تُعد إحدى روافد التحول الوطني التي تهدف إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي وتعزيز الإمكانيات الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية الأساسية باستخدام أحدث الوسائل والتطبيقات الرقمية وإشراك المستفيدين في التعرف على نقاط الضعف والتحديات التي تواجه الخدمات المقدمة وتدعم الجهات المعنية بابتكار الحلول والخروج إلى فضاءات واسعة من الخدمات المجودة والمؤتمتة لضمان فعالية عالية وأداء ناجح.

أبان معاليه أن نظم المعلومات الجغرافية تسهم في ضبط وتحديد وتوجيه أولويات التنمية العمرانية من خلال دراسة وتحليل البيانات بدقة وموثوقية، كما أصبحت من الركائز الأساسية والمهمة لدعم أصحاب القرار في المجالات ذات الصلة من خلال دراسة وتحليل البيانات الجيومكانية التي بدورها تساعد على وضوح الرؤية لدعم المبادرات ومؤشرات قياس الأداء، مشيراً إلى أن المعلومة الصحيحة والمؤكدة هي أساس موثوق لبناء متين.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية أن دعم نظم المعلومات الجغرافية من خلال إنشاء خريطة استثمارية تفاعلية مبنية على قواعد بيانات مكانية دقيقة ومحدثة أمر مهم لتوضيح الفرص الاستثمارية بأسلوب سهل وبسيط، مبيناً أن أمانة المنطقة الشرقية تسهم بفاعلية في دعم الجهات الحكومية كافة التي تعتمد على الأبعاد المكانية من خلال استخدام نظم المعلومات الجغرافية في أتمتة المعاملات وتحقيق الشفافية ومنع الازدواجية.

عقب ذلك, قام معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش، وعدد من أصحاب السمو والمسؤولين بزيارة جناح الأمانة والاطلاع على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأمانة للمستفيدين.

// انتهى //

16:25ت م

0229





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تشارك في فعاليات الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.