السعودية اليوم / التدريب التقني والمهني القصيم يزف أكثر من 2800 خريجاً



بريدة 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 أبريل 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد حفل تخريج متدربي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد، الذي تقيمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم، الخميس المقبل في بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز

ويتجاوز عدد الخريجين 2800 خريج وخريجة من مختلف الكليات والمعاهد، حيث أنهت اللجان التنظيمية كافة الاستعدادات للاحتفاء بأبنائنا الخريجين من 19 وحدة تدريبية موزعة على مختلف مدن ومحافظات المنطقة.

وعبر مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة لرعايته الحفل ومشاركته لأبنائه الخريجين فرحتهم، مشيراً إلى التطور الكبير والملحوظ في تأهيل شباب الوطن لسوق العمل بفضل الله ثم ما أولته حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - من اهتمام ودعم لهذا القطاع الحيوي في بناء شباب سعودي مؤهل على أعلى مستوى يساهم في تغطية احتياجات الوطن التقنية والمهنية والفنية.

وهنأ المذن الخريجين على ما حققوا من إنجاز بعد رحلة كفاح ومثابرة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة للإسهام في خدمة دينهم ووطنهم، بعد ان أصبحوا مسلحين بالعلم التقني والمعرفة التدريبية والثقافة اللازمة والدرجة العلمية عن جدارة واستحقاق .

// انتهى //

16:23ت م

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بريدة 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 أبريل 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد حفل تخريج متدربي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد، الذي تقيمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم، الخميس المقبل في بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة بريدة.ويتجاوز عدد الخريجين 2800 خريج وخريجة من مختلف الكليات والمعاهد، حيث أنهت اللجان التنظيمية كافة الاستعدادات للاحتفاء بأبنائنا الخريجين من 19 وحدة تدريبية موزعة على مختلف مدن ومحافظات المنطقة.وعبر مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة لرعايته الحفل ومشاركته لأبنائه الخريجين فرحتهم، مشيراً إلى التطور الكبير والملحوظ في تأهيل شباب الوطن لسوق العمل بفضل الله ثم ما أولته حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - من اهتمام ودعم لهذا القطاع الحيوي في بناء شباب سعودي مؤهل على أعلى مستوى يساهم في تغطية احتياجات الوطن التقنية والمهنية والفنية.وهنأ المذن الخريجين على ما حققوا من إنجاز بعد رحلة كفاح ومثابرة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة للإسهام في خدمة دينهم ووطنهم، بعد ان أصبحوا مسلحين بالعلم التقني والمعرفة التدريبية والثقافة اللازمة والدرجة العلمية عن جدارة واستحقاق .// انتهى //16:23ت م0223

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