السعودية اليوم / كلية طب الأسنان بجامعة جازان تحتفي بختام القافلة الطبية وفعاليات البحث العلمي



جيزان 03 شعبان 1440هـ الموافق 08 ابريل 2019م واس

احتفت كلية طب الأسنان بجامعة جازان اليوم ، بختام قافلة طب الأسنان التوعوية التي نظمها نادي ابتسامة الطلابي بالكلية ، وبفعاليات يوم البحث العلمي الرابع لأطباء الامتياز ، وذلك بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ، بمسرح الكلية .

واستعرض عميد كلية طب الأسنان الدكتور عبدالوهاب بن حسين الأمير فكرة القافلة التوعوية التي نشأت من طلاب وطالبات الكلية من خلال نادي ابتسامة الطلابي ، فكانت نتيجة لتفكيرهم وتخطيطهم وتنفيذهم ، فحققت نجاحات باهرة في استهداف نحو 9000 طالب وطالبة بمدارس إدارتي تعليم جازان وصبيا ، بهدف نشر الوعي بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان لدى الطلاب ، مبرزًا أهمية برنامج يوم البحث العلمي لأطباء وطبيبات الامتياز والذي يعزز الدور البحثي للكلية ، معربا عن تقديره لتعاون ودعم إدارة الجامعة وعمادة شؤون الطلاب وكافة الجهات والإدارات المتعاونة مع الكلية .

وشاهد الحضور عرضًا لأبرز أعمال كلية طب الأسنان لخدمة المجتمع والتي شملت مشاركات متنوعة في مهرجانات ومنتديات جازان ، والاحتفاء باليوم العالمي للطفل لتوعية الأطفال بأهمية العناية بالأسنان ومبادرة " لنجعلها أجمل " وبرنامج أسناننا أقوى في شهر التقوى ، إلى جانب المشاركة في العديد من البرامج التوعوية التي مكنت الكلية من نيل جائزة جازان للتفوق والإبداع في مجال المسؤولية المجتمعية .

وقُدم خلال الحفل عرضًا وثائقيًا لمراحل العمل في قافلة طب الأسنان التوعوية التي جاءت في إطار الشراكة المجتمعية بين إدارتي تعليم جازان وصبيا وبين جامعة جازان ممثلة بكلية طب الأسنان سعيًا لتنمية روح العمل الجماعي والتطوعي من أجل خدمة أبناء المنطقة ، حيث تمت زيارة 42 مدرسة للبنين والبنات ليصل إجمالي الطلاب والطالبات المستفيدين من البرنامج 8981 طالبًا وطالبة ، فيما تضمنت الحملة العديد من الفعاليات والبرامج والمحاضرات التثقيفية وورش العمل لتحسين طرق الاهتمام بصحة الفم والأسنان لطلاب وطالبات المدراس.

من جانبه استعرض وكيل كلية طب الأسنان للدراسات العليا الدكتور أنور بن شوقي الحازمي أبرز الأنشطة العلمية للكلية خلال العام الماضي والتي شملت نشر 66 بحثًا علميًّا ، إلى جانب مشاركات بتقديم ملصقات علمية على المستوى المحلي والإقليمي ، ومشاركات بحثية لطلاب وطالبات الامتياز بالكلية .

وجرى فِي ختام الحفل تكريم المتعاونين مع الكلية وأعضاء نادي ابتسامة الطلابي ، إلى جانب تكريم أطباء وطبيبات الامتياز الفائزين بمسابقة البحث العلمي .

// انتهى //

16:21ت م

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