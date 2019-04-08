السعودية اليوم/ إزالة أكثر من 92 مليون متر مربع تعدياً على أراضي حكومية بالأحساء



الأحساء 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

كشفت أمانة الأحساء اليوم، أن لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بحاضرة الاحساء، إزالة خلال العام الماضي 92,520,500 متر مربع تمثل 13 تعدياً على الأراضي الحكومية في محافظة الأحساء.

وتتمثل هذه التعديات على استحداث أراضي زراعية وحفر مجموعة من الآبار إضافة إلى تعديات مسوّرة بأسلاك شائكة وانشاء مباني في مدن الحاضرة وتوابعها.

وأكدت اللجنة على تواصل اعمالها وفق اللوائح والأنظمة في إيقاف وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية، انطلاقاً من توجهات القيادة الرشيدة في المحافظة على الأراضي الحكومية ومراقبتها وإزالة التعديات عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع مثل هذه التصرفات بصفة مستمرة.

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16:19ت م

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