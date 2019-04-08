انت الان تتابع تفاصيل خبر البدء بربط عُمان والكويت بشبكة الغاز السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 8 أبريل 2019 03:49 مساءً - كشف وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح اليوم الاثنين، أنه سيتم ربط عُمان والكويت بشبكة الغاز في المملكة عبر أنبوب يربط الدولتين بالشبكة.

وأشار الفالح خلال مؤتمر صحفي في الرياض إلى أن اللجان المشتركة بدأت بالدراسات الفنية في هذا الخصوص.

وعن مشروع الطاقه النووية، قال الفالح: "مازلنا نقيم التقنيات المتاحة ونتحدث مع كل الدول.. لدينا خمس تقنيات تحت التطبيق حتى الآن".

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وحول اتفاق "أوبك" وتخفيض الإنتاج، أوضح وزير الطاقة أنه من السابق لأوانه الحديث عن إجماع بين أوبك وحلفائها على تمديد اتفاق خفض المعروض.

وأشار إلى أن اجتماعاً من المقرر عقده في مايو سيكون محورياً؛ لأن أثر التخفيضات الحالية سيظهر على نحو أوضح بحلول ذلك الوقت.

ومن المقرر أن تعقد لجنة وزارية مشتركة بين أوبك وغير الأعضاء، لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، اجتماعاً في مايو.

وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي وضع خطط ودراسة مشروع مد شبكة غاز خليجية على غرار شبكة الربط الكهربائي الخليجية بهدف تعزيز أمن الطاقة بين بلدان المجلس، بحسب وسائل إعلام محلية.