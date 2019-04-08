629 طن مساعدات سعودية لليمنيين في عدن

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "سلمان للإغاثة" يوزع 8,5 ألف سلة غذائية في عدن
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الإثنين، 8 آلاف و500 سلة غذائية، تزن 629 طنًا، بمحافظة عدن اليمنية، ضمن مشروع توزيع 102 ألف و170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.
ويستهدف المشروع السعودي مرضى السرطان والفشل الكلوي وأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتواصلة المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.
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