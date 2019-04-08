2019-04-08

سخرية من زوجة أردوغان بسبب ترشيد الاستهلاك.. تعيش في قصر من ألف غرفة

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

حثت زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي تعيش في قصر يضم ألف غرفة، الشرق الأوسط على مراجعة ثقافة الاستهلاك.

وقال أمينة أردوغان في اجتماع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنتدى الاقتصادي العالمي في عمان بالأردن يوم السبت: “إن إنشاء اقتصاد بيئي يعتمد على أنماط سلوكنا”

وتابعت: “وفي هذا السياق، نحتاج إلى مراجعة ثقافتنا استهلاك”.

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ومن المعروف أن السيدة الأولى في تركيا كانت السبب في إغلاق المتاجر الفاخرة في بلجيكا من أجل التسوق دون تدخل الجمهور.

ومنذ عام 2014، عاشت هي وزوجها في القصر الرئاسي في أنقرة، الذي يضم حوالي 1100 غرفة وبتكلفة أكثر من 600 مليون دولار.

وقالت زوجة أردوغان: “الشخص الذي يشتري شيئًا لا يحتاجه يبيع شيئًا يحتاج إليه، والمؤمن يحترم كل أشكال الخلق ويحترم كل الناس، إنه يحترم أيضًا الحقوق بالنسبة للكائنات الأخرى، ويتجنب أي نوع من التطرف، ويعرف أن طريقة الحياة المتحضرة هي أبسط طريقة للعيش”.