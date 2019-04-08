- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم سخرية من زوجة أردوغان بسبب ترشيد الاستهلاك.. تعيش في قصر من ألف غرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سخرية من زوجة أردوغان بسبب ترشيد الاستهلاك.. تعيش في قصر من ألف غرفة
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
حثت زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي تعيش في قصر يضم ألف غرفة، الشرق الأوسط على مراجعة ثقافة الاستهلاك.
وقال أمينة أردوغان في اجتماع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنتدى الاقتصادي العالمي في عمان بالأردن يوم السبت: “إن إنشاء اقتصاد بيئي يعتمد على أنماط سلوكنا”
وتابعت: “وفي هذا السياق، نحتاج إلى مراجعة ثقافتنا استهلاك”.
ومن المعروف أن السيدة الأولى في تركيا كانت السبب في إغلاق المتاجر الفاخرة في بلجيكا من أجل التسوق دون تدخل الجمهور.
ومنذ عام 2014، عاشت هي وزوجها في القصر الرئاسي في أنقرة، الذي يضم حوالي 1100 غرفة وبتكلفة أكثر من 600 مليون دولار.
وقالت زوجة أردوغان: “الشخص الذي يشتري شيئًا لا يحتاجه يبيع شيئًا يحتاج إليه، والمؤمن يحترم كل أشكال الخلق ويحترم كل الناس، إنه يحترم أيضًا الحقوق بالنسبة للكائنات الأخرى، ويتجنب أي نوع من التطرف، ويعرف أن طريقة الحياة المتحضرة هي أبسط طريقة للعيش”.
كانت هذه تفاصيل خبر سخرية من زوجة أردوغان بسبب ترشيد الاستهلاك.. تعيش في قصر من ألف غرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.