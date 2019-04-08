انطلاق ملتقى تجهيزات الحج في العاشر من الشهر الجاري

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- حجب العصيمي

تنطلق في العاشر من شعبان، فعاليات ملتقى ومعرض تجهيزات الحج في مدينة جدة، تحت رعاية وزارة الحج والعمرة.

وقال عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد سعد القرشي، إن الملتقى يقام لأول مرة في المملكة، ويعد أحد أهم وأكبر التجمعات لمقدمي ومشغلي الحج والعمرة.

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وأوضح “القرشي”، أن الملتقى سيقام من العاشر إلى الثاني عشر من شهر شعبان، وسيكون في مختلف المجالات التجارية وذلك للارتقاء بالخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات ومطوفين الحجاج من الداخل والخارج.

وتوقع “القرشي”، مشاركة أكثر من ٢٠٠ شركة حج وعمرة في المعرض الذي يتضمن كل ما يلزم من تجهيزات الحج من طيران ونقل وإعاشة وأثاث وغيرها، مشيرًا إلى أن المجلس التنسيقي التقى مع القائمين على مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة، ووكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة، لمناقشة المبادرات النوعية المقدمة من المجلس في خدمة ضيوف الرحمن والفعاليات المصاحبة لمعرض وملتقى تجهيزات الحج.