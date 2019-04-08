شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 500 سلة غذائية في مديرية صيرة بعدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الاثنين) 500 سلة غذائية، تزن 37 طناً، في مديرية صيرة بمحافظة عدن، يستفيد منها 3000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.