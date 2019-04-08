شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن توزيع 8500 سلة غذائية في عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية أمس (الأحد) توزيع 8500 سلة غذائية، تزن 629 طناً، في محافظة عدن، ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويستهدف المشروع مرضى السرطان بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان ومرضى الفشل الكلوي وأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة في عدن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.