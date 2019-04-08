شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يرعى حفل الخريج والمهنة بـ«معهد الإدارة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

رعى الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، اليوم (الاثنين) حفل الخريج والوظيفة الثالث والعشرين، وذلك بمقر فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جده، بحضور معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عائض القحطاني وعدد من المسئولين وأعضاء هيئة التدريب بالمعهد.

وفور وصول سموه مقر المعهد، افتتح معرض التوظيف المصاحب للفعاليات، ثم عزف السلام الملكي، عقب ذلك بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم بدأت مسيرة الخريجين، ألقى بعدها مدير عام فرع المعهد علي بن يحيى الغامدي كلمة رحب فيها بصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز والضيوف الكرام, لافتاً إلى أن هذه الرعاية لها الأثر الكبير في نفوس الخريجين الذين سينطلقون في المجالات الوظيفية المتعددة خدمة لدينهم ومليكهم ووطنهم.

وقال الغامدي:" إنّ مناسبة حفل الخريج والوظيفة لهذا العام لها طابع خاص حيث تم ولله الحمد افتتاح المبنى الجديد لفرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وبحضور سمو محافظ جدة ، وانتهز هذه الفرصة لكي أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة على هذا الدعم السخي حتى بلغ هذا المشروع تمامه ، ولله الحمد والمنة من قبل ومن بعد"

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وأوضح أن فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة جُهز بأحدث التقنيات في مجالي التعليم والتدريب، وسيحقق قفزات كمية ونوعية، بما يدعم برامجه ونشاطاته وأهدافه في تحقيق التنمية الإدارية الشاملة، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية ومواردها البشرية وفقا ً لرؤية المملكة 2030 حيث بلغت مساحته الإجمالية (90,000) متر مربع, مبيناً أن مبنى المعهد مكون من ثلاثة أدوار، تشتمل على قاعات تدريب، ومعامل لغة إنجليزية، ومعامل حاسب آلي ومكاتب أعضاء هيئة التدريب، وبرج مكون من ستة طوابق يحتوي على دورين للمكتبة وشئون المتدربين والمكاتب الإدارية الأخرى، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات رئيسية، ومسجد، ومواقف سيارات، ونادي رياضي، سيساعد على تلبية الاحتياجات التدريبية للأجهزة الحكومية ومنسوبيها بشكل أكبر.

وأضاف الغامدي أن حفل التخرج يمثل لنا في فرع المعهد مناسبة نسعد بها لأننا ونحن نزفُّ هؤلاء الخريجين إنما نهدي للوطن كوكبة من أبنائهِ، بعد أن نهلوا من العلم والمعرفة وطوروا قدراتهم، مؤكداً خريجو المعهد على مر السنين أثبتوا تميزَهم وجدارتَهم، ودلَّ على ذلك عددُ العروض الوظيفية المقدمةِ لهم من قبلِ القطاع الخاص كل عام، فقد بلغ عدد العروض المقدمة لخريجي فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة تحديدًا هذا العام (534) عرضًا وظيفيًّا، قدمت من أكثر من (19) شركة ومؤسسة، ويعتبر ذلك مؤشراً ايجابياً يعكس جودة مخرجات المعهد بفضل الله تعالى، ثم بفضل ما يلقاه المعهد من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وقيادة المعهد، ومثابرة منسوبي الفرع.

وأشار إلى أن فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة دأب في السنوات الأخيرة على تخصيص جائزة لأكثر موظف من خريجيه، ويتنافس عليها العديد من البنوك والشركات والمؤسسات، وبعد فرز النماذج المخصصة لذلك الغرض من قبل اللجنة المكلفة، يسرُّني بهذه المناسبة أن أعلنَ عن فوز (الخطوط الجوية العربية السعودية) بجائزة أكثر موظف لخريجي البرامج الإعدادية لهذا العام التدريبي.

كما تم تخصيص جائزة لأكثر جهة مدربة للدارسين بالبرامج الإعدادية بالمعهد، ويسرني أيضا ان أعلن عن فوز (مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث) بجائزة أكثر جهة مدربة لهذا العام التدريبي.

بعد ذلك ألقى أحد الخريجين كلمة, شكر فيها راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز على رعايته الحفل, مؤكداً أن الخريجون وجدوا عناية وتدريباً يحفز الجميع على بذل المزيد من العطاء ليكونوا سفراء لهذا المعهد العريق، بعد ذلك عُرض فيلماً بعنوان "سواعد المستقبل" ثم قام سموه بتسليم الشهادات لأوائل الخريجين وكرم الشركات الأكثر توظيفا لخريجي المعهد والأكثر تدريباً لدارسي المعهد, إثر ذلك تم تكريم الشركات الراعية للفعاليات.