شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص أراضٍ بمساحة 15.4 مليون م2 لـ«الإسكان» و«التعليم» بمنطقة نجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

خصصت أمانة منطقة نجران، عدداً من الأراضي داخل النطاق العمراني بمدينة نجران لصالح وزارة الإسكان, ووزارة التعليم بمساحة إجمالية تقدر بـ15.454.708 أمتار مربعة.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن قرارات تخصيص الأراضي يأتي استكمالاً لتوجيهات ولاة الأمر الرامية لدعم وزارات الدولة وتوفير المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين في المناطق السكنية، وامتداداً لما شرعت الأمانة فيه خلال الفترة الماضية من تخصيص الأراضي لعددٍ من الجهات الحكومية.

وأوضح وكيل الأمين للتنمية الحضرية المهندس نشوان الصقور، أنه جرى تخصيص أرض لصالح وزارة الإسكان شرق جامعة نجران بمساحة تقدر بـ15 مليون متر مربع، وتخصيص 59 قطعة أرض أُخرى لوزارة التعليم بمساحة تقدر بـ454.708 أمتار مربعة.

وأكد حرص الأمانة على إبلاغ الجهات المعنية لتفعيل القرارات، واستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع بالبناء في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهماتها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ، وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهات بالمنطقة.