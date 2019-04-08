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2019-04-08 فيديو.. سوق سوداء لتجارة الوعول والهياط كلمة السر متابعات الخليج 365 - الرياض حذر الإعلامي محمد اليوسف من انتشار سوق سوداء لتجارة الوعول والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، مطالبا بضرورة التدخل لوقف هذا الهدر والإضرار بالحياة الفطرية.

ونشر اليوسف مقطع فيديو يوضح جانبًا من عمليات ذبح الوعول وتصويرها ونشرها عبر مواقع التواصل على سبيل الهياط، داعيا إلى معاقبة كل من يتورط في هذا الأمر.

وأضاف اليوسف أن نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية د. هاني تطواني أبلغه في اتصال هاتفي أنه سيتخذ إجراءات فعّالة للسيطرة على هذه السرقات.

وعبر اليوسف عن تفاؤله أيضا بدور أبناء محافظتي حوطة بني تميم والحريق ومراكزهما لحماية محمية الوعول.









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