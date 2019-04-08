21 مخالفة في اليوم الأول لتنفيذ قرار حظر التدخين داخل الحرم الجامعي بأم القرى

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- حجب العصيمي

بدأت جامعة أم القرى، صباح اليوم الإثنين، في ضبط المخالفين لقرار حظر التدخين داخل الحرم الجامعي، وتحرير غرامات مالية بحقهم من خلال تسجيلها في “تطبيق إلكتروني” مرتبط مباشرة بوزارة الداخلية، وإحالتهم إلى لجنة تأديبية في الجامعة.

وأكد رئيس لجنة مكافحة التدخين والمخدرات بالجامعة الدكتور مشعل السلمي، عن ضبط 21 مخالفًا من الموظفين والطلاب في اليوم الأول من تنفيذ قرار الحظر، وتمت الجولات التفقدية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، وجمعية كفى للتوعوية بأضرار التدخين والمخدرات.

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وتهدف الجامعة إلى مكافحة آفة التدخين والحفاظ على صحة منسوبيها ومنسوباتها، كما أنها تستند في تطبيق قرار الحظر على المادة (7) الواردة في لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، والتي تنص على منع التدخين في المؤسسات التعليمية، والصحية، والرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والخيرية.

وأوضح “السلمي”، أن لجنة مكافحة التدخين والمخدرات بجامعة أم القرى، قامت بدورها التوعوي والتثقيفي قبل بدء مرحلة “فرض الغرامات”، من خلال الحملات الإعلامية والمعارض التوعوية، التي استهدفت جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة في شطري الطلاب والطالبات.

وذكر أن اللجنة تعاونت مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، لتدريب رجال الأمن في الجامعة وتأهيليهم لضبط المخالفات والتعامل مع مخالفي قرار التدخين في الحرم الجامعي، وتحريرها إلكترونيًا، يذكر أن قيمة المخالفة المنصوص عليها بحسب النظام تبلغ 200 ريال.