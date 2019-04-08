الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بقصر اليمامة في الرياض اليوم (الاثنين)، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وأعضاء وعضوات المجلس. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بقصر اليمامة في الرياض اليوم (الاثنين)، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وأعضاء وعضوات المجلس. وفي بداية الاستقبال تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين. وقد استمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين. حضر الاستقبال، الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري، والأمير محمد بن سعود بن خالد، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري. صور صور صور Advertisements صور صور صور صور صور صور صور صور



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