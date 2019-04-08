شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوني»: رفع التحصيل ودعم الميدان من أبرز أولوياتي في «تعليم عسير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أكد المدير العام للتعليم في منطقة عسير سعد الجوني، أن رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز المواطنة لديهم، ودعم الميدان التربوي وتلبية احتياجاته، وخدمة المستفيدين، من أبرز أولوياته واهتماماته.

وأشار الجوني في أول يوم عمل له بعد صدور قرار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتكليفه مديراً عاماً للتعليم في المنطقة، إلى أن ما يحدث داخل الفصل الدراسي سيكون موضع الاهتمام والتركيز والدعم والمساندة والتطوير، وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة وتطلعات القيادة. وأضاف أنه سيتم عقد ورش عمل مع الإدارات والأقسام لتطوير الأداء ورصد الاحتياجات وبناء الرؤى بشراكة فاعلة من المعنيين، مشدداً على ضرورة الشفافية والوضوح في كافة الإجراءات والتعاملات، على أن يتم إيلاء المستفيدين جل الاهتمام والرعاية، وخدمتهم بشكل أمثل من خلال المركز المخصص لذلك، أو من خلال قنوات التواصل. وشدد على ضرورة تفعيل الصلاحيات الممنوحة للمساعدين ومديري الإدارات والمكاتب وقادة المدارس (بنين وبنات)، والتكامل بين مختلف الجهات التعليمية، وبما يسهم في الحد من المركزية وتسهيل الإجراءات. مضيفا أنه سيتم تسخير كافة الإمكانات واستنفار الجهود لإحداث نقلة نوعية في التعليم تواكب رؤية الوطن.

ورفع الجوني الشكر والتقدير لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي، والمساعد الدكتور سعد الفهيد، لقاء الثقة التي حظي بها، مؤكداً أنها ستدفعه إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للدين والمليك والوطن.