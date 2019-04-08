شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يرعى اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للجامعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) يرعى نائب وزير التعليم لشؤون الجامعات الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي الاجتماع العاشر للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الخميس القادم، في مقر الوزارة في الرياض. ورحب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله بن راجح البقمي برعاية نائب وزير التعليم لشؤون الجامعات الدكتور حاتم المرزوقي مشيراً إلى أن رعايته تدل على اهتمامه بالنشاط الرياضي للجامعات وحرصه على تطوره ودعمه بما يحقق الأهداف التربوية المنشودة. ولفت البقمي إلى أن الاجتماع سيشتمل تقديم عروض لجان الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ومناقشة مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة للموسم القادم واستعراض البرنامج المقترح لمسابقات الموسم الرياضي العاشر القادم للطلاب والبرنامج المقترح للطالبات ومناقشة اقتراحات الجامعات من خلال تجاربها وما تملكه من معارف وخبرات حيث يتم عرض هذه المقترحات لمجلس الإدارة برئاسة الوزير الدكتور حمد ال الشيخ والذي يعتبر أهمية الرياضة لمنسوبي ومنسوبات الوزارة لا تقل عن الاهتمام بالتحصيل العلمي وفق الرؤى التربوية الحديثة والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030



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