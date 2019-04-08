شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء حظائر المواشي بمنطقة الكعكية بـ«مكة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

بعد أكثر من 36 عامًا من المعاناة لسكان حي الكعكية، أخلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً ببلدية الشوقية الفرعية - قسم مراقبة الأسواق - بمشاركة الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية وإدارة الإسناد و الادارة العامة للمسالخ، موقع حظائر الأغنام بمنطقة الكعكية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة بنقل حظائر المواشي العشوائية خارج النطاق العمراني، حفاظاً على الصحة العامة وتحسين المشهد الحضري وتنظيم الحظائر بالعاصمة المقدّسة. وشاركت فرق نقل وحجز الماشية بعملية إزالة الحظائر العشوائية بالمنطقة بمشاركة الدوريات الأمنية، وجرى مصادرة 48 رأسًا من الأغنام ومنع مزاولة نشاط بيع المواشي بمنطقة الكعكية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي، أنه تم فعلياً البدء بعملية إزالة الحظائر بشكل كامل، تمهيداً للإنتقال للموقع الجديد الواقع جنوب مكة المكرّمة على امتداد طريق مكة – الليث، وسوف تتم متابعة الموقع بصفة يومية والعمل على إخلاء السوق العشوائي بمشاركة الجهات ذات العلاقة. وكانت«الخليج 365» قد نقلت معاناة السكان في أعداد سابقة.