شكرا لقرائتكم خبر عن 15 متحدثًاً بـ«منتدى حائل الأول للرعاية والتأهيل 2019» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

وضعت الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل (هدكا)، بالتعاون مع شركاؤها اللمسات النهائية والأخيرة لانطلاق(منتدى حائل للرعاية والتأهيل -2019م )، برعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز خلال الفترة 10 – 11 شعبان 1440هـ الموافق 15-16 ابريل 2019م.

ويعد منتدى حائل الدولي للرعاية والتأهيل 2019 إحدى مبادرات الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل (هدكا) التجمع الأكبر في السعودية لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في الرعاية والتأهيل ويحرص على ضرورة بلورة منصة موثوقة للتحاور ومناقشة أفضل الأساليب المتبعة في التأهيل في العالم، وذلك للارتقاء بالأداء الطبي والوقائي في رعاية المعاقين. وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد العلي السيف باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس والمستفيدين منها خالص شكره وتقديره إلى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز, ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن على الاهتمام والدعم المتواصل الذي تجده الجمعية ومستفيديها، كما وجه شكره إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع الوزارة بالمنطقة على متابعتهم وتشجيعهم للبرامج التنموية في المنطقة.

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من جهته، قال الأمين العام للجمعية فهد القباع ان هذا المنتدى الأول من نوعه على مستوى المنطقة يهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول قضايا الرعاية والتأهيل والتطوير المهني للعاملين في المجال, والاطلاع على التجارب والممارسات الحديثة، وإلى إيجاد فرص التواصل المباشر بين العاملين في المجال والأسر والخبراء والمختصين. وأشار إلى أنه سيشارك فيه ما يزيد عن 15 متحدثًا من الخبراء والمختصين من داخل وخارج المملكة، سيناقشون مواضيع مختلفة في مجالات الرعاية والتأهيل.

وتدار الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بأسلوب علمي حديث تهدف إلى التصدي لقضية الإعاقة ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمنطقة حائل في شتى مناحي الحياة وترتكز رؤيتها في العمل على أن تكون الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل نموذج متميز يحتذى به في العمل الخيري لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة وفي الوطن العربي.

بدوره، قال المدير التنفيذي وليد البكر إن أهداف الجمعية مواجهة الإعاقة بالأسباب العلمية التربوية، والاهتمام بالوقاية وبالتوعية بالتعاون مع كافة فئات المجتمع وتدريب العاملين في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب أسرهم على التعامل معهم، وتقييم وتشخيص حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم الخطوات التأهيلية لهم بمشاركة المختصين في الجمعية والجهات ذات العلاقة طبياً وتربوياً واجتماعياً، والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عنها، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بعد إجراء الدراسات الاجتماعية المتخصصة لهم، وإعداد ودعم الدراسات والبحوث في مجال الإعاقة وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإعدادهم لسوق العمل بالتعاون مع القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص ودعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بأعمال تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم.