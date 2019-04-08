شكرا لقرائتكم خبر عن «التخصصات الصحية»: بدء الترشح لعضوية «التخصصات العلاجية» و«المختبرات والتقنيات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء الترشح الذاتي لعضوية المجلس المهني للتخصصات العلاجية والمجلس المهني للمختبرات والتقنيات الطبية، وذلك بغرض تطوير الممارسة المهنية في المجالات ذات العلاقة بما يتوافق مع الممارسات العالمية ويرفع جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

وأوضحت الهيئة أن آخر موعد للترشيح 2019/4/22 الموافق 1440/08/17، وذلك من خلال الرابط التالي https://www.scfhs.org.sa/eservices/Practitioners/Pages/SubspecialtiesApplicationDesc.aspx.

وكشفت «التخصصات الصحية» أن شروط قبول المرشح هي: أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون ممارسا للتخصص في منشأة صحية، أن يكون قادرا على المشاركة في اجتماعات المجلس بمعدل اجتماع واحد شهرياً على الأقل، أن يكون ملتزما بالإفصاح عن أي تعارض في المصالح حسب لوائح الهيئة، أن يحمل تسجيلا ساري المفعول في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على درجة استشاري أو أخصائي أول في أحد التخصصات التالية أو أحد فروعها والتي تنطوي تحت مسمى «العلوم الطبية التطبيقية/المساعدة»: (المختبرات/Laboratory، علم الاجتماع/sociology، الإدارة الصحية/Health Administration، العلاج الطبيعي/Physical Therapy، التغذية/Nutrition، علم النفس/​Psychology، الخدمة الاجتماعية/Social Service، الأشعة/Radiology، الخدمات الطبية الطارئة/Emergency Medical Services).

وأفادت الهيئة بأن المتطلبات هي: تعبئة استمارة الترشيح الإلكترونية، إرفاق خطاب تعريف من جهة العمل، إرفاق السيرة الذاتية، إرفاق خطة لتطوير ممارسة المهنة تشمل وصفا مبدئيا لما يمكن تحقيقه من خلال التعاون مع الممارسين في نفس التخصص إضافة إلى الممارسين من التخصصات المقاربة والجهات الأخرى ذات العلاقة، صورة من الهوية الشخصية.