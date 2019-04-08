شكرا لقرائتكم خبر عن «التخصصات الصحية»: برنامج لتأهيل أطباء الأسنان للاستثمار في القطاع الخاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إطلاق برنامج تأهيل أطباء الأسنان، الذي يهدف إلى تأهيلهم للعمل والاستثمار في القطاع الخاص، وذلك خلال يومي 19 و20 أبريل الجاري، في مقر الهيئة في مدينة الرياض، بحضور متحدثين محليين ودوليين.

وأوضحت «التخصصات الصحية» أن هذه المبادرة تحقق إستراتيجية الهيئة في تأهيل أصحاب المهن الصحية للعمل في السوق الصحية السعودية، حسب القواعد الأساسية للإدارة والخبرات العالمية، بما يتلاءم مع المتطلبات الحكومية في هذا المجال.

ويستهدف البرنامج بالدرجة الأولى أطباء الأسنان، وخصوصا حديثي التخرج، إذ يسعى إلى خلق مفهوم تأسيس عيادات طب الأسنان لديهم، والاستفادة من فرص العمل، والاستثمار في السوق الصحية السعودية حسب أساسيات الإدارة والخبرات المحلية والدولية.