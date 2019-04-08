الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440 لشهر شعبان عبر رابط وزارة العمل والتنمية mlsd.gov.sa

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440 لشهر شعبان يشغل بال مستحقي المساعدات المقطوعة في المملكة العربية السعودية هذه الأيام، حيث أنهم يواصلون الولوج على رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل الاستعلام عم موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، وذلك برقم السجل المدني للمستحق، من الجدير ذكره أن هذا البرنامج من أهم البرامج الخاصةً بالضمان الاجتماعي، حيث أنه مد يد العون لمحدودي الدخل والغير مقتدرين.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440 لشهر شعبان

تحاول الحكومة في المملكة العربية السعودية أن تسهل الأمور على القاطنين بها من أبناء المملكة من والمغتربين، فأطلقت موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجعلت استعلام المساعدة المقطوعة 1440 من خلاله، لذا نقدم لكم خطوات الاستعلام، حتى تتمكنوا من التعرف على موعد الصرف دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة وإهدار الوقت والجهد، ففي دقيقة واحدة، تستطيعون برقم السجل المدني الاستعلام عن المساعدات المقطوعة.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

الخطوة الأولى: الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث أن الرابط المخصص للاستعلام عن مقطوعة الضمان 2019.

الخطوة الثانية: إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمستحق في المربع الأول بشكل صحيح.

الخطوة الثالثة: إدخال الرقم المتواجد بجانب مربع رقم السجل المدني والضغط على استعلام.

رابط استعلام المساعدة المقطوعة 1440

رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يبحث عنه الكثير من فئات المجتمع السعودي، ممن هم من الفئات المستحقة للحصول على المساعدات المالية في برنامج المساعدة المقطوعة، وتنطبق عليهم شروط صرف المقطوعة، لذا نقدمه لكم حتى نسهل عليكم الأمر، ويُذكر أنه إذا واجهتكم أي مشكلة، أو أردتم تقديم شكوى، عليكم الاتصال على رقم خدمة العملاء لوزارة العمل وهو 19911.