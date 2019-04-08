، العيسى: تجارب الاندماج الناجحة مصدر إلهام للجميع.. روسيا الاتحادية نموذج رائد ،

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التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بحاكم مدينة سانت بطرسبرغ "عاصمة الثقافة الروسية" السيد ألكسندر بيغلوف.
وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك وسُبل تعزيز العمل من أجل ترسيخ مفاهيم التسامح والتعايش والسلام.
وقد أشاد الحاكم بيغلوف بمحاضرة الدكتور العيسى التي ألقاها في جامعة سانت بطرسبرغ وبالموضوعات المهمة التي تطرّق إليها في ثنايا المحاضرة، كما نوّه بجهود رابطة العالم الإسلامي قائلاً: "ندرك الحجم الكبير لأعمالكم ونُقَيِّم دوركم العالمي لخدمة الوئام والسلام الإنساني".
وعبّر الحاكم عن أمله في تكثيف جهود التعاون المشترك وإحياء عدد من نشاطات الرابطة ومؤتمراتها على الأراضي الروسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيداً بأهمية تواجد الرابطة في عاصمة الثقافة سانت بطرسبرغ لتفعيل المزيد من اللقاءات البينية ذات الأهداف المشتركة.
وقد شكر الدكتور العيسى للحاكم بيغلوف حسن الاستقبال، مؤكداً أن تجربة روسيا الاتحادية في الوئام بين مختلف التنوع الديني والإثني البالغ ١٩٢ قومية، يمثل نموذجاً رائداً يستحق الإشادة به والإفادة منه عالمياً، وخلص معاليه إلى أهمية التواصل والحوار لدعم سبل التعاون في كافة المجالات الهادفة لتعزيز برامج الاندماج الوطني بمختلف تنوعه، مؤكداً أن التجارب الناجحة يتعين أن تكون مصدر إلهام للجميع.
العيسى: تجارب الاندماج الناجحة مصدر إلهام للجميع.. روسيا الاتحادية نموذج رائدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-08
التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بحاكم مدينة سانت بطرسبرغ "عاصمة الثقافة الروسية" السيد ألكسندر بيغلوف.
وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك وسُبل تعزيز العمل من أجل ترسيخ مفاهيم التسامح والتعايش والسلام.
وقد أشاد الحاكم بيغلوف بمحاضرة الدكتور العيسى التي ألقاها في جامعة سانت بطرسبرغ وبالموضوعات المهمة التي تطرّق إليها في ثنايا المحاضرة، كما نوّه بجهود رابطة العالم الإسلامي قائلاً: "ندرك الحجم الكبير لأعمالكم ونُقَيِّم دوركم العالمي لخدمة الوئام والسلام الإنساني".
وعبّر الحاكم عن أمله في تكثيف جهود التعاون المشترك وإحياء عدد من نشاطات الرابطة ومؤتمراتها على الأراضي الروسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيداً بأهمية تواجد الرابطة في عاصمة الثقافة سانت بطرسبرغ لتفعيل المزيد من اللقاءات البينية ذات الأهداف المشتركة.
وقد شكر الدكتور العيسى للحاكم بيغلوف حسن الاستقبال، مؤكداً أن تجربة روسيا الاتحادية في الوئام بين مختلف التنوع الديني والإثني البالغ ١٩٢ قومية، يمثل نموذجاً رائداً يستحق الإشادة به والإفادة منه عالمياً، وخلص معاليه إلى أهمية التواصل والحوار لدعم سبل التعاون في كافة المجالات الهادفة لتعزيز برامج الاندماج الوطني بمختلف تنوعه، مؤكداً أن التجارب الناجحة يتعين أن تكون مصدر إلهام للجميع.
08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
02:59 PM
حاكم سانت بطرسبرغ: نثمن الدور العالمي لرابطة العالم الإسلامي في خدمة الإسلام
التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بحاكم مدينة سانت بطرسبرغ "عاصمة الثقافة الروسية" السيد ألكسندر بيغلوف.
وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك وسُبل تعزيز العمل من أجل ترسيخ مفاهيم التسامح والتعايش والسلام.
وقد أشاد الحاكم بيغلوف بمحاضرة الدكتور العيسى التي ألقاها في جامعة سانت بطرسبرغ وبالموضوعات المهمة التي تطرّق إليها في ثنايا المحاضرة، كما نوّه بجهود رابطة العالم الإسلامي قائلاً: "ندرك الحجم الكبير لأعمالكم ونُقَيِّم دوركم العالمي لخدمة الوئام والسلام الإنساني".
وعبّر الحاكم عن أمله في تكثيف جهود التعاون المشترك وإحياء عدد من نشاطات الرابطة ومؤتمراتها على الأراضي الروسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيداً بأهمية تواجد الرابطة في عاصمة الثقافة سانت بطرسبرغ لتفعيل المزيد من اللقاءات البينية ذات الأهداف المشتركة.
وقد شكر الدكتور العيسى للحاكم بيغلوف حسن الاستقبال، مؤكداً أن تجربة روسيا الاتحادية في الوئام بين مختلف التنوع الديني والإثني البالغ ١٩٢ قومية، يمثل نموذجاً رائداً يستحق الإشادة به والإفادة منه عالمياً، وخلص معاليه إلى أهمية التواصل والحوار لدعم سبل التعاون في كافة المجالات الهادفة لتعزيز برامج الاندماج الوطني بمختلف تنوعه، مؤكداً أن التجارب الناجحة يتعين أن تكون مصدر إلهام للجميع.
، العيسى: تجارب الاندماج الناجحة مصدر إلهام للجميع.. روسيا الاتحادية نموذج رائد ،
المصدر : الخليج 365
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