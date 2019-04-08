، "الشورى" يعقد جلسته العادية "33" برئاسة "آل الشيخ" ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرض عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية "33" من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن رئيس مجلس الشورى قدم في مستهل الجلسة التهنئة لعضو مجلس الشورى محمد العقلاء بمناسبة تعيينه رئيساً للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.

وأضاف أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله .

ووفق ما كشفه جدول الأعمال الذي نشره المجلس قبل أيام فجدول عمل اليوم تضمن التصويت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1438/1439هـ والتصويت على توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1438/1439هـ, ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني باتخاذ الإجراءات التي تكفل مزيداً من التنسيق المسبق بين مبادرات ومشروعات السياحة والترفيه والرياضة والثقافة, بما يضمن كفاءة الإنفاق وتعظيم المردود الاجتماعي التنموي والاستثماري وإجراء دراسات معمقة لقياس الرضى عن الخدمات السياحية, للإسهام في تطوير بيئة سياحية جاذبة.



ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1438/1439هـ , وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة (17) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية المقدم من (عضو المجلس السابق) عبدالعزيز الهدلق, استناداً للمادة (23) من نظام المجلس, وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية.