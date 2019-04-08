شهد حي ظهرة لبن بمدينة الرياض ، اختفاء فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً ، وذلك بعد خروجها من بيت عائلتها لرمي القمامة ولم تعد بعد ذلك.

وفي هذا السياق، قام أكثر من ٥٠ شاباً بالتطوع والبحث في الشوارع؛ وذلك لتقفي أثر الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عامًا وتُعاني ” الصرع ” .

ودُشن وسم ” فتاة مفقودة في لبن ” ، وعبر فيه رواد تويتر عن تعاطفهم مع الموقف وقفز الوسم لقائمة الهاشتاجات النشطة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو: حالة استنفار للبحث عن فتاة لبن التي اختفت في ظروف غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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