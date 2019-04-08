بعد نشر قصته في وسائل الإعلام.. خروج الوافد الباكستاني من السجن بعدما قضى 44 شهراً خلف القضبان

تكفل فاعل خير بدفع دية سائق الشاحنة الباكستاني، لاخمير خان، بعدما قضى 44 شهراً في سجن قلوة بانتظار متبرع.

وتم إطلاق سراح الوافد الذي يعول أربعة أبناء ووالدين كبيرين في السن، ووقع حادثه المروري بعد قدومه للمملكة بثماني أشهر فقط، راح ضحيته (امرأتان وطفلة) من ساكني سيال بالحجرة، قضى على إثره ثلاث سنوات و8 أشهر في سجن قلوة، وتنازل أغلب أسر الضحايا وخُفّضت المطالبة المالية من 225 ألف ريال إلى 74680 ريالاً، تكفل بها فاعل خير – رفض ذكر اسمه.

فيما حضر مندوب الشركة التي يعمل بها لاستلامه وإنهاء إجراءات تجديد إقامته ومنحه إجازة كما وعد. وقال عضو لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة الحجرة، صقران السويدي، إن عدد كبير من فاعلي الخير مع الحالة وتواصلوا للتكفل وحضر للمحكمة اليوم اثنان يريدان السداد وفقا لموقع سبق.