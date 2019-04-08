ذكرت مصادر أن وزارة التعليم استقرت على وضع آلية تنهي ملف تعيين المعلمات البديلات، بحيث يجرى من خلالها تعيين 766 معلمة منهن قريبا. وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الوزارة ستفتح خلال الأسابيع القادمة التسجيل لرغبات تلك المعلمات، سواءً الإدارية أو التعليمية.

ولفتت إلى أن الوزارة تلقت خطاباً من وزارة الخدمة المدنية، يفيد بعدم وجود أي ملاحظات في توظيف 766 معلمة بديلة مع استبعاد 17 أخريات عليهن بعض الملاحظات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن آلية جديدة لإنهاء أزمة المعلمات البديلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.