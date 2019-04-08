الحصيني يوضح تطورات الحالة الممطرة على مناطق السعودية

‏‫أوضح الباحث الفلكي وعضو لجنة (تسميات) عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، تطورات الحالة المطرية، متوقعًا اشتداد المطر على بعض المناطق بدءًا من غدٍ الثلاثاء، ناصحًا بالابتعاد عن الأودية.

وتوقع الحصيني أن تكون المملكة مسرحًا لتلاقي الكتل الرطبة والباردة، مع اقتراب موسم نهاية الأمطار على معظم مناطق المملكة؛ حيث باقي ثلث الموسم، مضيفًا أن النماذج العددية للطقس تشير إلى تقدم كتلة هوائية رطبة إلى المملكة وتكدسها، ومن المعلوم أن الرطوبة هي مادة السحاب، لذا متوقع استمرار الحالة الممطرة المعيشة مع ارتفاع مؤشر الأمطار بدءًا من غدٍ الثلاثاء ولمدة أيام من هذا الأسبوع.

وتوقع خبير الطقس أن تتوسع الحالة الممطرة؛ لتشمل باقي المناطق، في تنقل رائع ونادر بين المدن؛ حيث إن الفرصة مهيأة لتشكل السحب على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعموم منطقة الرياض ومحافظاتها، ثم الشرقية والقصيم وحائل والجوف والشمالية والباحة وعسير ونجران.

وأشار الحصيني إلى استمرار هذه الحالة الممطرة لعدة أيام، مضيفًا أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، وأن تكون قوة الحالة المطرية على منطقة الرياض والشمالية خاصة شرقها، مع فرصة لتشكل سحب من نوع السحب العملاقة، وهي من النوع الخطرة التي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزارة مطرها، وشدة بردها ورياحها. يصحب ذلك نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة.

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وأضاف أن الحالة الممطرة تحتاج متابعة دقيقة، وذلك بسبب فرصة تشكل سيول في الأودية والمنخفضات في بعض المدن، خاصة منطقة الرياض، ناصحًا برفع «الحلال» عن المنخفضات ومجاري الأودية.

في السياق ذاته، وجهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الإثنين، تنبيهًا من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة تبوك، تشمل «مدينة تبوك ومحافظات تيماء وضباء والوجه وأملج والأجزاء المجاورة».

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة الممطرة تبدأ من الساعة الواحدة ظهر اليوم، وتستمر حتى الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

كما وجهت الأرصاد تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، تشمل «مدينة نجران ومحافظات حبونا ويدمه وخباش وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة»، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

من جانبها، دعت مديريتا الدفاع المدني بمنطقتي نجران وتبوك، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.