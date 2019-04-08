بالفيديو.. الزعاق يوضح موعد التخلي عن «الملابس الشتوية»

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، انتهاء ارتداء الملابس الشتوية بدءًا من اليوم الإثنين، وذلك تزامنًا مع اقتران الهلال بالثريا.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، إن الهلال سيقترن بالثريا اليوم، بما يسمى عند أهالينا بـ«قران ثالث» والذي يُقال فيه «قران ثالث ربيع ذالف».

وأضاف أنه في القران الثالث تحدث فيه ثلاثة أشياء، أولًا: انتهاء ارتداء الملابس الشتوية، ثانيًّا: اشتداد المراويح الصيفية (الأمطار الصيفية)، ثالثًا: تفشي الخنافس الليلية.

وتابع الزعاق، أن الاقتران معناه وقوع القمر بجوار أشهر نجوم السماء المسمى بالثريا، مضيفًا أن حساب الاقتران يعتبر من أشهر حسابات العرب، وهو ما يدل على براعتهم وشدة ملاحظتهم للأجرام السماوية.

وأضاف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، أن «اقتران ثالث» لن يعود مرة أخرى في شهر شعبان إلا بعد مرور 33 سنة، أي في عام 1473هـ، مضيفًا أن آخر الاقترانات المهمة هو «اقتران حادي»، والذي يتزامن هذه السنة مع دخول شهر رمضان والذي يوافق يوم الإثنين 6 مايو 2019م.

Advertisements

من جهة أخرى، توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة».

من جهة أخرى، وجهت الأرصاد تنبيهًا من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة تبوك، تشمل «مدينة تبوك ومحافظات تيماء وضباء والوجه وأملج والأجزاء المجاورة».

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الممطرة تبدأ من الساعة الواحدة ظهر اليوم الإثنين، وتستمر حتى الساعة الثالثة فجر غدٍ الثلاثاء.

كما وجهت الأرصاد تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، تشمل «مدينة نجران ومحافظات حبونا ويدمه وخباش وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة»، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

من جانبها، دعت مديريتا الدفاع المدني بمنطقتي نجران وتبوك، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.