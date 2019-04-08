مصادر لـ«عاجل»: ديوان المراقبة يفحص ويراجع الميزانيات التشغيلية لمدارس جدة

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الاثنين، عن صدور تعميم من «تعليم جدة»، لجميع المكاتب والمدارس الحكومية ورياض الأطفال داخل محافظة جدة، بشأن تمكين ديوان المراقبة من فحص ومراجعة الميزانيات.

وأضافت المصادر أنَّ التعميم جاء فيه أنه إشارة إلى خطاب مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة رقم (٥٤٧٥)، والمتضمن تمكين ديوان المراقبة العامة من ممارسة الاختصاصات المحددة بنظامه، وعليه يجب تسهيل مهمة المراقبين المحددين في خطاب مدير عام فرع المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة المكلف، والمرفق نسخة منه، بمهمة فحص ومراجعة الميزانيات التشغيلية لعددٍ من المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة جدة (بنين/ بنات).

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ويأتي ذلك إنفاذًا للمادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٩) والقاضي بالتأكيد على الجهات الحكومية بتنفيذ مقتضى الأمر السامي الكريم رقم ( ٣٥٩٥) منه بتمكين ديوان المراقبة من ممارسة الاختصاصات المحددة بنظامه.

وكانت وزارة التعليم أصدرت أواخر مارس الماضي، تعميمًا هامًا بشأن تسكين الطلاب والطالبات في الحافلات المدرسية. وطالب التعميم الوزاري من المدارس المشمولة بالخدمة، استكمال تسكين الطلاب والطالبات في الحافلات وفق منهجية عمل إدارة ومتابعة النقل التعليمي، والاستفادة من كامل المخصص في نظام (نور) الوزاري.

وأشار التعميم إلى الأمر السامي رقم ٢٩٤٢٢ المتضمن الفقرة رقم ١ حول فرض التسجيل الإلزامي للطلاب المستفيدين من خدمة النقل المدرسي عن طريق نظام (نور) الإلكتروني للراغبين في الخدمة، كما أشار إلى خطاب وزير التعليم رقم ٨٠٦٢١ بشأن التوجيه بالالتزام برفع تقارير الأداء المعتمدة من المدارس.