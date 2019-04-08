السعودية اليوم / مدير تعليم عسير يناقش خطط رفع مستوى التحصيل الدراسي



أبها 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

أكد المدير العام للتعليم في منطقة عسير سعد بن أحمد الجوني، أن رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز المواطنة لديهم، ودعم الميدان التربوي وتلبية احتياجاته وخدمة المستفيدين من أبرز أولويات وزارة التعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع الجوني اليوم، بمديري الإدارات ورؤساء الأقسام بتعليم عسير، حيث تم مناقشة خطط العمل خلال الأشهر المقبلة.

وبين أهمية عقد ورش عمل مستمرة لتطوير الأداء ورصد الاحتياجات، وبناء الرؤى بشراكة فاعلة من المعنيين، وضرورة تفعيل الصلاحيات الممنوحة للمساعدين ومديري الإدارات والمكاتب وقادة المدارس ( بنين وبنات )، والتكامل بين مختلف الجهات التعليمية، بما يسهم في الحد من المركزية، وتسهيل الإجراءات.

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14:05ت م

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