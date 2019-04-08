السعودية اليوم / الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بمنطقة القصيم



بريدة 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عبدالرحمن بن الصالح العايد، يرافقه مساعده محمد بن جزاء العياضي، بمناسبة تعيينه مديراً للفرع بالمنطقة.

ورحّب سمو أمير منطقة القصيم بهما، مهنئاً مدير إدارة المجاهدين بمناسبة تعيينه في منصبه, متمنياً له ولزملائه التوفيق في القيام بالمهام المناطة بهم في سبيل تكامل وتظافر الجهود مع الجهات الأمنية كافة, منوهاً بما تقوم به إدارة المجاهدين من أعمال ومجهودات أمنية بمختلف المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.

واطلع الأمير فيصل بن مشعل على أعمال فرع الإدارة بمنطقة القصيم, مشيداً بما يقوم فرع الإدارة في المساهمة بالدعم المتواصل للجهات الأمنية الأخرى بتأدية واجباتها الموكلة لها, حاثاً في الوقت نفسه على بذل المزيد من الجهود والتفاني بالأعمال الموكلة للفرع.

من جهتهما أعربا العايد والعياضي عن شكرهما لسمو أمير منطقة القصيم على استقباله لهما, مؤكدان أن توجيهات سموه ستكون حافزاً لهما لبذل المزيد من الجهد وبما يحقق الأهداف المنشودة، وفي تأدية واجبهما في خدمة الدين ثم الوطن.

// انتهى //

14:05ت م

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