السعودية اليوم / الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الشمالية



عرعر 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الشمالية العضو المنتدب المهندس سعود بن سعد العريفي ، يرافقه مدير عام الشركة عبيد بن سعد السبيعي وعدد من القيادات الإدارية .

واستعرض سمو أمير منطقة الحدود الشمالية خلال الاستقبال دور الشركة الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، ودورها في التنمية البشرية ودعمها لبرامج التوطين، مؤكداً أهمية تفعيل دور الشركة في دعم المسؤولية المجتمعية وإتاحة الفرص للشباب السعودي وتأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم .

وأكد سموه أهمية الاستعدادات والعمل على التوسع في الاسواق وايجاد فرص لتصدير منتجات الشركات

من جانبه ثمن المهندس العريفي لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية إتاحة الفرصة للشركة لتوضيح دورها الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، واستعراض الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية.

// انتهى //

13:54ت م

0100



عرعر 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الشمالية العضو المنتدب المهندس سعود بن سعد العريفي ، يرافقه مدير عام الشركة عبيد بن سعد السبيعي وعدد من القيادات الإدارية .واستعرض سمو أمير منطقة الحدود الشمالية خلال الاستقبال دور الشركة الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، ودورها في التنمية البشرية ودعمها لبرامج التوطين، مؤكداً أهمية تفعيل دور الشركة في دعم المسؤولية المجتمعية وإتاحة الفرص للشباب السعودي وتأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم .وأكد سموه أهمية الاستعدادات والعمل على التوسع في الاسواق وايجاد فرص لتصدير منتجات الشركات السعودية , منوها بما تلقاه الشركات الوطنية بكافة مستوياتها وبكافة مراحلها من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - بما يجعلها قادرة على المنافسة والنمو ودعم قدرات الاقتصاد الوطني .من جانبه ثمن المهندس العريفي لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية إتاحة الفرصة للشركة لتوضيح دورها الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، واستعراض الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية.// انتهى //13:54ت م0100

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.