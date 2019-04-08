السعودية اليوم / الأمير حسام بن سعود يرعى غداً فعاليات ورشة العمل الحوارية "تنمية منطقة الباحة: التحديات والحلول"



‏‫الباحة 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً، ورشة العمل الحوارية "تنمية منطقة الباحة : التحديات والحلول"، التي تنظمها إمارة منطقة الباحة بالتعاون مع أمانة المنطقة وجامعة الباحة، وذلك في مركز الحسام للمعارض والمؤتمرات.

وأكد سمو الأمير حسام بن سعود أن تنمية منطقة الباحة تحتل أولوية قصوى لديه منذ تكليفه قبل عامين بمهام إمارة المنطقة، مشيراً إلى أن التنمية بمنطقة الباحة بحاجة ماسة إلى عمل مؤسسي كبير ينقلها إلى وضع أفضل.

وأبدى سموه حرصه الكبير على تحقيق تنمية مستدامة شاملة في مختلف المجالات في مدن ومحافظات المنطقة، ورفع مستوى المشاريع والخدمات والبنية التحتية والاستثمار بالمنطقة، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما يواكب أهمية المنطقة كمقصد للزوار ووجهة سياحية مهمة على خارطة الوطن، مضيفاً سموه بأنه سبق أن وجه بعقد هذه الورشة الاستطلاعية لتشخيص هموم وقضايا التنمية في منطقة الباحة، واقتراح الحلول العملية والمبادرات المناسبة التي ستمكن المنطقة من النهوض التنموي واللحاق بركب التنمية أسوة بمناطق المملكة والمساهمة الفعلية في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وبين سمو أمير منطقة الباحة أن الورشة سيحضرها عدد من المسؤولين في الجهات المعنية بالخدمات التنموية، مؤكداً أن مخرجات الورشة ستكون معيناً ورافداً لإستراتيجية تطوير المنطقة التي تعكف الإمارة حالياً على إعدادها وتنفيذها.

من جهته أوضح أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية للورشة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الورشة تستمر لمدة يومين، وتهدف إلى تقييم الوضع الراهن للتنمية بالمنطقة واقتراح الحلول التطبيقية المناسبة لتجسير الفجوة التنموية القائمة، مفيداً بأن الورشة تتكون من جلسات مجموعات عمل الطاولة المستديرة وأوراق عمل مدعوة يقدمها خبراء متخصصون وحلقات نقاش مشتركة.

وبين أنه سيتم خلال الورشة مناقشة عشرة مسارات أبرزها اللا مركزية في قرارات التنمية، والتنمية الإقليمية والعمرانية، والمشاريع والبنية التحتية.

// انتهى //

13:52ت م

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