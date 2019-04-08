السعودية اليوم / أمير القصيم يستقبل مدير فرع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمنطقة



بريدة 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, مدير فرع الهيئة

واستمع سمو الأمير فيصل بن مشعل إلى شرح من مدير فرع الهيئة بالمنطقة ريان النفجان, عن دور ورسالة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تحسين البيئة الصحية عبر تصنيف الممارسين الصحيين، وتطويرهم من خلال الندوات والدورات التدريبية، وحرصها على تطوير الجمعيات العلمية الصحية في المملكة وأدوات وسبل التعليم وحماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين سعوديين، مقدماً الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على توجيهاته السديدة التي تنعكس على تقديم الخِدْمات الصحية للمرضى.

ورحب سمو أمير القصيم به، منوهاً سموه بما يحظى به القطاع الصحي من دعمٍ واهتمام من القيادة الحكيمة ـ حفظها الله ، مشيداً بما تبذله الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمملكة من جهود مميزة في سبيل تطوير ورقي المجتمع الصحي، التي تدعو للفخر والاعتزاز بما تحقق بفضل الله ثم بفضل سواعد أبنائها، متمنيًا أن توسع من نشاطاتها المتعددة وتبرز ما تقدمه ومالها وما عليها لأفراد المجتمع كافة، متمنياً للهيئة والعاملين فيها التوفيق والسداد.

// انتهى //

13:47ت م

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بريدة 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, مدير فرع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمنطقة ريان النفجان.واستمع سمو الأمير فيصل بن مشعل إلى شرح من مدير فرع الهيئة بالمنطقة ريان النفجان, عن دور ورسالة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تحسين البيئة الصحية عبر تصنيف الممارسين الصحيين، وتطويرهم من خلال الندوات والدورات التدريبية، وحرصها على تطوير الجمعيات العلمية الصحية في المملكة وأدوات وسبل التعليم وحماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين سعوديين، مقدماً الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على توجيهاته السديدة التي تنعكس على تقديم الخِدْمات الصحية للمرضى.ورحب سمو أمير القصيم به، منوهاً سموه بما يحظى به القطاع الصحي من دعمٍ واهتمام من القيادة الحكيمة ـ حفظها الله ، مشيداً بما تبذله الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمملكة من جهود مميزة في سبيل تطوير ورقي المجتمع الصحي، التي تدعو للفخر والاعتزاز بما تحقق بفضل الله ثم بفضل سواعد أبنائها، متمنيًا أن توسع من نشاطاتها المتعددة وتبرز ما تقدمه ومالها وما عليها لأفراد المجتمع كافة، متمنياً للهيئة والعاملين فيها التوفيق والسداد.// انتهى //13:47ت م0097

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