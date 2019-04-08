السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقية التعاون بين الإدارة العامة للتعليم وإدارتي المرور والصحة



عرعر 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، توقيع اتفاقية التعاون بين الإدارة العامة للتعليم، ومثَّلها مدير التعليم في المنطقة عبدالرحمن القريشي, وإدارة المرور ومثلّها العقيد مشبب القحطاني, والمديرية العامة للشؤون الصحية ومثلّها عبدالله العازمي .

وتتضمن بنود الاتفاقية تبادل الخبرات وتدريب منسقي الأمن والسلامة والاستفادة من إمكانات المرور في دعم تنظيم حركة السير, وإقامة معارض السلامة المرورية، وتدريب الطلاب على أساليب الوقاية الصحية ورفع مستوى الوقاية الصحية.

وقال سموه : "كلنا ثقة بتفعيل هذه الاتفاقيات وتحويلها لبرامج عمل ذات أثر إيجابي على مستوى وعي أبنائنا الطلبة حيال القضايا والأخطار المرورية والصحية لتحقيق مبدأ الوقاية خير من العلاج"، مبينًا أن الحد من الحوادث وآثارها سيخفض تكاليفها الصحية والمادية المباشرة وغير المباشرة .

وتمنى سموه من إدارة المرور بالمنطقة قياس الأثر الناتج عن تفعيل هذه الاتفاقية في تخفيض عدد المخالفات والحوادث والأضرار المادية والصحية من قبل مستخدمي الطريق، متطلعاً لتكثيف الحملات التوعية من خلال جميع الوسائل المتاحة .

وأشاد سموه بالجهود والنتائج التي حققتها الإدارة العامة للمرور في تحقيق انسيابية الحركة وحفظ أرواح مستخدمي الطريق وممتلكاتهم, وذلك في ظل دعم سمو وزير الداخلية .

‏‎ودعا سموه إلى الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030 التي تستهدف ضبط الإنفاق بالتزامن مع رفع معدلات النمو ,إضافة لصناعة رأس المال البشري المؤهل والواعي القادر على المحافظة إمكانات البلاد واستثمارها وتنميتها في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لجميع المناطق والقطاعات.

// انتهى //

13:34ت م

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