السعودية اليوم / التخصصات الصحية تؤهل أطباء الأسنان للعمل والاستثمار في القطاع الخاص



الرياض 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

أعلنت الهيئة

في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد بن سعد القثامي، أن هذه المبادرة تحقق استراتيجية الهيئة في تأهيل أصحاب المهن الصحية للعمل في السوق الصحي السعودي حسب القواعد الأساسية للإدارة والخبرات العالمية بما يتلاءم مع المتطلبات الحكومية في هذا المجال.

وأضاف القثامي أن هذا البرنامج يستهدف بالدرجة الأولى أطباء الاسنان وبالأخص حديثي التخرج حيث يسعى البرنامج إلى خلق مفهوم تأسيس عيادات طب الأسنان لديهم والاستفادة من فرص العمل والاستثمار في السوق الصحي السعودي حسب أساسيات الإدارة والخبرات المحلية والدولة، حيث سيتمكن الأطباء المشاركين في البرنامج من تجهيز خطة عمل لعيادة اسنان في القطاع الخاص ومعرفة كل المستجدات لمتطلبات إدارة التراخيص بوازرة الصحة إضافة إلى مناقشة فرص الدعم المتاحة من الجهات ذات العلاقة للاستثمار في هذا المجال وكيفية الاستفادة منها.

وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة، أن التسجيل للبرنامج مجاناً حيث يضم على مدار يومين متحدثين محليين ودوليين مختصين في هذا المجال إضافة الى متحدثين من وكالة وزارة الصحة للاستثمار الصحي ووزارة

العمل وبنك التنمية الاجتماعية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيتم اصدار شهادات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمشاركين عند اكمال البرنامج.

// انتهى //

13:27ت م

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الرياض 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واسأعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إطلاق برنامج تأهيلي لأطباء الأسنان يهدف إلى تأهيلهم للعمل والاستثمار في القطاع الخاص وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 20 إبريل الجاري في مقر الهيئةفي مدينة الرياض.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد بن سعد القثامي، أن هذه المبادرة تحقق استراتيجية الهيئة في تأهيل أصحاب المهن الصحية للعمل في السوق الصحي السعودي حسب القواعد الأساسية للإدارة والخبرات العالمية بما يتلاءم مع المتطلبات الحكومية في هذا المجال.وأضاف القثامي أن هذا البرنامج يستهدف بالدرجة الأولى أطباء الاسنان وبالأخص حديثي التخرج حيث يسعى البرنامج إلى خلق مفهوم تأسيس عيادات طب الأسنان لديهم والاستفادة من فرص العمل والاستثمار في السوق الصحي السعودي حسب أساسيات الإدارة والخبرات المحلية والدولة، حيث سيتمكن الأطباء المشاركين في البرنامج من تجهيز خطة عمل لعيادة اسنان في القطاع الخاص ومعرفة كل المستجدات لمتطلبات إدارة التراخيص بوازرة الصحة إضافة إلى مناقشة فرص الدعم المتاحة من الجهات ذات العلاقة للاستثمار في هذا المجال وكيفية الاستفادة منها.وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة، أن التسجيل للبرنامج مجاناً حيث يضم على مدار يومين متحدثين محليين ودوليين مختصين في هذا المجال إضافة الى متحدثين من وكالة وزارة الصحة للاستثمار الصحي ووزارةالعمل وبنك التنمية الاجتماعية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيتم اصدار شهادات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمشاركين عند اكمال البرنامج.// انتهى //13:27ت م0089

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