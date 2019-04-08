اقتصادي / مصر تشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت



القاهرة 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 أبريل 2019 م واس

تشارك مصر في فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة المقرر تنظيمه غدًا ببيروت، تحت عنوان (تمكين الناس والمساواة في المنطقة العربية)، بوفد ترأسه وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية الدكتورة هالة السعيد.

وقالت الوزيرة المصرية في بيان لها اليوم: "إن المنتدى يعد الآلية الإقليمية الرئيسية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واستعراض التقدم المحرز في المنطقة العربية ضمن هذا المسار".

ومن المقرر أن تشارك وزيرة التخطيط المصرية في المنتدى، الذي يستمر حتى 11 أبريل الجاري، كمتحدث في الجلسة العامة الأولى، التي تناقش تقييم التقدم المحرز على الصعيدين العالمي والإقليمي في تحقيق خطة عام 2030. كما تترأس الجلسة الفنية السادسة الخاصة، التي تعقَد في اليوم الثاني للمنتدى تحت عنوان (إعادة النظر في مسألة عدم المساواة في المنطقة العربية)، التي تُعقَد ضمن الجلسة العامة الثالثة.

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13:23ت م

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