السعودية اليوم / وفد من مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ يزور وزارة الصحة في دولة الكويت



الكويت 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

قام وفد من مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بزيارة إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة في دولة الكويت, حيث تم تقديم شرح مفصل عن عمل (إدارة الوقاية) بوزارة الصحة ودورها في المراقبة والاستجابة الحوادث الإشعاعية, كما تم مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح مدير إدارة المخاطر الإشعاعية والنووية بالمركز العقيد الدكتور عبدالله المطيري أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على تطوير خطط مواجهة المخاطر الإشعاعية والنووية.

وأفاد أن تطوير تلك الخطط يأتي تزامنا مع بدأ مشروع ربط أجهزة الإنذار المبكر في دول

حضر الزيارة مدير إدارة العمليات بالمركز العقيد حسين بن دينه وعدد من منتسبي المركز.

// انتهى //

13:09ت م

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الكويت 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واسقام وفد من مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بزيارة إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة في دولة الكويت, حيث تم تقديم شرح مفصل عن عمل (إدارة الوقاية) بوزارة الصحة ودورها في المراقبة والاستجابة الحوادث الإشعاعية, كما تم مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأوضح مدير إدارة المخاطر الإشعاعية والنووية بالمركز العقيد الدكتور عبدالله المطيري أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على تطوير خطط مواجهة المخاطر الإشعاعية والنووية.وأفاد أن تطوير تلك الخطط يأتي تزامنا مع بدأ مشروع ربط أجهزة الإنذار المبكر في دول مجلس التعاون الخليجي مع المركز في مجال الرصد الإشعاعي استجابة للقرارات الصادرة من وزراء الداخلية والدفاع واللجنة الأمنية التابعة لدول مجلس التعاون .حضر الزيارة مدير إدارة العمليات بالمركز العقيد حسين بن دينه وعدد من منتسبي المركز.// انتهى //13:09ت م0084

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