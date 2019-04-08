السعودية اليوم/ مديرو خِدْمات الطلاب يجتمعون في الرياض في لقاء "رضا المستفيد أولا"



الرياض 03 شعبان 1440 هـ الموافق 08 إبريل 2019 م واس

أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض استعداداتها لتنظيم اللقاء السنوي السابع لمديري خدمات الطلاب في جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات الذي سيقام خلال الفترة من ٩-١١ شعبان ١٤٤٠هـ في فندق موفمبيك الرياض.

وأكد مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان بن مانع العمري جاهزية "تعليم الرياض" لاستقبال ست وأربعين إدارة تعليمية من مناطق المملكة ومحافظاتها، وأن اللقاء يهدف إلى تحقيق شعار " لنتكامل في تحقيق رضى المستفيد"، عن الخدمات التي تقدمها إدارة خدمات الطلاب للطلاب والطالبات محور العملية التعليمية.

وأوضح العمري أن اللقاء السابع يحمل عنوان "تنمية الشراكات لتطوير الخدمات الطلابية: التحديات، وفرص التحسين، والمشاريع المقترحة"، وسيكون في اللقاء مناقشة عدد من المحاور المهمة للطالب والطالبة على مدى ثلاثة أيام عمل.

من جانبها، بينت مديرة إدارة خِدْمات الطلاب في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض البندري القريني إن إدارات خِدْمات الطلاب في الإدارات التعليمية في مناطق المملكة ومحافظاتها تُقدّم خِدْمات رئيسة للطالب والطالبة تتمثل في إشرافها على المقاصف المدرسية بتهيئة الوجبات الصحية التي يتناولونها في مدارسهم أثناء الدوام المدرسي، والإشراف على وسائل مواصلاتهم التي تنقلهم من منازلهم إلى المدرسة، والعكس، والإشراف على ومكافآتهم وإعاناتهم.

ونوهت القريني إلى أنه سيتخلل اللقاء عقد عدد من التدريبات العملية التي نظمتها الإدارة العامة لخدمات الطلاب لتجويد الخدمات المقدمة للطلاب، تتناول الرؤية المستقبلية للتغذية المدرسية، والتركيز على تحسين النقل المدرسي والمقترحات التطويرية، وأوجه التكامل بين التخطيط المدرسي وخدمات الطلاب وسبل تعزيزها، وأعمال خدمات الطلاب في نظام نور، متمنية أن يكون اللقاء السنوي السابع لمديري خِدْمات الطلاب في جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات خريطة طريق لتجويد العمل، وأن يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات.

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13:01ت م

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